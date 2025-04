Mulher é encontrada morta em motel; ex-namorado é preso por feminicídio Crime ocorreu em Santo André; investigação busca esclarecer motivação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 19h23 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h23 ) twitter

Mulher é encontrada morta dentro de motel no ABC paulista e ex-namorado é preso em flagrante

Camila, de 38 anos, foi encontrada morta em um motel em Santo André. Camareiras ouviram gritos de socorro e acionaram a polícia. No local, Jefferson, de 37 anos, ex-namorado de Camila, foi detido sob acusação de feminicídio. Ele alegou ter encontrado Camila sem vida ao sair do banheiro.

Os dois se conheceram em um grupo de amigos com deficiência auditiva e tiveram um relacionamento interrompido quando Camila descobriu que Jefferson era casado. Durante a gravidez dela, ele teria feito ameaças e pedido um exame de DNA. No dia do crime, Camila apresentava ferimentos incompatíveis com a versão de Jefferson. Vestígios de sangue no banheiro sugerem uma tentativa de limpeza antes da chegada dos policiais.

A motivação do crime ainda é investigada pela polícia. A família relatou que Jefferson não aceitava a gravidez e fazia ameaças constantes. O caso gerou grande comoção entre amigos e familiares.

