Patrulha do Consumidor: casal compra veículo usado que apresenta problema no motor

A Lillyan e o José Lázaro compraram um carro com uma quilometragem bastante alta e logo após sair com o veículo da agência, ele passou a apresentar problemas de motor. Foram diversas tentativas e conversas com o dono da loja para tentar arrumar o carro. Fizeram alguns orçamentos e registraram uma reclamação no Procon. O tempo passou e o dono da loja de carros disse para o casal que eles haviam perdido o tempo de garantia da compra.