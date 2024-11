Patrulha do Consumidor: Casal recebe cobrança alta para consertar carro que saiu com defeito da loja

A Patrulha do Consumidor mostrou, no passado, o caso da Ana e do Jessi. A esposa ganhou do marido um carro de presente, e para conseguir o veículo, Jessi fez parte do pagamento à vista e parcelou o restante. O que ele não imaginava, porém, é que o veículo apresentaria uma série de problemas logo depois de sair da loja! Depois de ser cobrado mais de R$ 30 mil pelo conserto, o casal recorreu à Patrulha do Consumidor. Veja agora como acabou essa história!