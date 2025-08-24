Patrulha do Consumidor: Clientes passam pelo drama de terem seus carros vendidos e não receberem

Acompanhe a história de Flávia e Luiz. Eles deixaram o carro em uma loja para vender em consignação. A combinação era clara: a loja tinha que avisar o casal sobre qualquer proposta antes de fechar negócio. Mas não foi isso que aconteceu. A agência vendeu o carro e, para piorar, não repassou nenhum valor para eles. O rombo passa de R$ 85 mil. Era o dinheiro que eles contavam para comprar outro carro. O casal já tentou de todo jeito receber esse valor, mas até agora nada. Celso Russomanno esteve na loja e depois da exibição da reportagem no Cidade Alerta, novas denúncias apareceram e a polícia entrou no caso. Acompanhe!



