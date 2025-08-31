Patrulha do Consumidor: Homem tenta trocar carro ao descobrir histórico de danos no veículo

Em Cidade Alerta - Patrulha do Consumidor deste sábado (30), Celso Russomanno, conta a história de Danilo Silva de Paula. Ele comprou um ônix seminovo, mas na hora da de adquirir o carro, foi informado que o veículo tinha histórico de uma pequena batida. O Danilo resolveu seguir em frente com a compra. Porém, com poucos dias de uso, o carro começou a apresentar problemas no câmbio, no catalisador e vazamento de óleo. Fora isso, o rapaz não consegue contratar um seguro. Como o carro foi reprovado no laudo cautelar, nenhuma seguradora quer fechar contrato. Em conversas com a loja, foi prometido para o rapaz a troca do veículo, mas nada acontece. Até que Danilo procurou a ajuda do Patrulha do Consumidor.