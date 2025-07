Patrulha do Consumidor: Lucas denuncia furto de moto em estacionamento de shopping

Lucas é um jovem batalhador de 29 anos que estava com problema de obesidade. Depois de passar no médico, ele decidiu que precisava mudar de vida e fez a matricula em uma academia. O que ele não imaginava, é que teria a moto furtada em uma das idas ao local de treino. A vida do Lucas virou de cabeça para baixo. As parcelas do financiamento da moto estão atrasadas e até a pensão do filho, ele não está conseguindo pagar, já que precisa do veículo para trabalhar. Sem um retorno da empresa que administra o estacionamento, Lucas procurou a Patrulha do Consumidor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!