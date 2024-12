Patrulha do Consumidor: mala de casal é revirada e joias somem

Um consumidor viajou com a esposa para Cancún, no México, mas o voo da companhia aérea Avianca faz uma escala em Bogotá e depois segue para o Brasil. Já em casa, quando Adson e a esposa foram desfazer as malas, encontraram tudo revirado e, para a surpresa dele, o porta-joias estava vazio. Ele alega que furtaram o par de alianças de 19 anos de casados e outros pertences. O rapaz entrou em contato com a Avianca e foi informado por eles que nada poderia ser feito.