Patrulha do Consumidor: Viúva quer realizar transferência do veículo, mas vendedor sumiu Áudios revelam descaso do vendedor com a cliente; inquérito policial foi aberto

Patrulha do Consumidor|Do R7 26/10/2024 - 23h51 (Atualizado em 26/10/2024 - 23h51 ) twitter

