Posto de combustível ilegal levanta suspeitas de ligação com o crime organizado

A Patrulha do Consumidor acompanhou uma blitz do Procon em posto de combustíveis acusado de várias irregularidades. O estabelecimento já tinha sido lacrado após denúncias de alterar as bombas, para reduzir a quantidade de etanol e gasolina entregue aos clientes. Porém, voltou a funcionar ilegalmente. Durante a nova fiscalização foram encontrados indícios de adulteração de combustível, sonegação fiscal e suspeitas de ligação com o crime organizado.



