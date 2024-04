Patrulha do Consumidor: Cliente compra o primeiro carro, mas loja não regulariza documentação Caíque juntou, com muito custo, cerca de R$ 10 mil para quitar o veículo

O Caíque realizou o sonho de comprar o primeiro carro da vida dele. Ele juntou, com muito custo, cerca de R$ 10 mil para quitar o veículo, mas a loja não regularizou a documentação. Além disso, parte do dinheiro usado para pagar o conserto mecânico também não foi reembolsado pela empresa. A Patrulha do Consumidor foi acionada, acompanhe!