Patrulha do Consumidor: mãe de menino autista faz apelo para marcenaria entregar móveis planejados Consumidora fez o pagamento antecipado, mas a loja não cumpriu com o contrato assinado

Simone é mãe de um menino autista e, para dar mais conforto ao filho pequeno, decidiu montar a casa com móveis planejados. A consumidora fez o pagamento antecipado para a loja, mas a marcenaria não cumpriu com o contrato assinado. Um prejuízo de R$ 24 mil reais. Celso Russomanno interveio no caso com a Patrulha do Consumidor.