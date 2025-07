Perseguição policial termina com mortes durante sequestro em São Bernardo Empresário refém é resgatado ileso após troca de tiros Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 23h54 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h54 ) twitter

Perseguição policial termina com morte de três suspeitos de sequestro na Grande São Paulo

Na manhã de segunda-feira (30), em São Bernardo do Campo, uma perseguição policial resultou na morte de três suspeitos de sequestro e no ferimento de um policial militar. A polícia avistou um Camaro branco suspeito que não obedeceu à ordem de parada, iniciando uma perseguição em alta velocidade.

Durante a fuga, os criminosos abriram fogo contra os agentes, atingindo um policial no colete balístico. O empresário Thiago Merlo estava dentro do veículo como refém e foi resgatado ileso após o confronto.

No local do incidente, foram encontrados itens como fita adesiva e um bloqueador de sinal, indicando a intenção dos criminosos de manter a vítima em cativeiro. Os suspeitos tinham passagens anteriores pela polícia. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

Assista ao vídeo - Perseguição policial termina com morte de três suspeitos de sequestro na Grande São Paulo

