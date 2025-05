Pintor é morto durante festa de pagode na Baixada Fluminense Testemunhas afirmam que o atirador é um policial militar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h46 ) twitter

Pintor é morto a tiros em festa de pagode após ser ameaçado

Um evento de pagode em um bar na Baixada Fluminense terminou em tragédia quando Jorge Mauro, de 51 anos, foi morto a tiros por um atirador que fugiu após o crime. Testemunhas identificaram o suspeito como um policial militar que teria tido um desentendimento com a vítima três meses antes do incidente.

Jorge Mauro trabalhava como pintor e foi levado ao hospital pelo irmão presente no local, mas não resistiu aos ferimentos. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso com base nas imagens das câmeras de segurança do local para identificar o responsável pelos disparos. Familiares e testemunhas já prestaram depoimento à polícia. Jorge Mauro foi sepultado no cemitério de Nova Iguaçu e deixou esposa e dois filhos.

