Pistoleiro preso por duplo homicídio de pai e filho em Manaus Luiz Fernando da Mata é detido após confessar crime registrado por câmeras Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h49 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende pistoleiro que matou um pai e o filho de 2 anos

Luiz Fernando da Mata, de 23 anos, foi preso em Iranduba, próximo a Manaus, acusado de matar Moisés de Souza Filho e seu filho Miguel. O crime foi captado por câmeras de segurança enquanto as vítimas estavam em uma moto com a mãe da criança, que também ficou ferida.

O suspeito já tinha antecedentes criminais e foi capturado em uma área alagada para evitar sua fuga. Durante a prisão, ele confessou o duplo homicídio e admitiu envolvimento em outros crimes. Moisés e Miguel não tinham relação com atividades criminosas; entretanto, a mãe enfrenta ameaças por colaborar com as investigações. Luiz Fernando permanece sob custódia à disposição da Justiça.

Assista ao vídeo - Polícia prende pistoleiro que matou um pai e o filho de 2 anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!