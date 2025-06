Polícia realiza operação em busca de traficante no Parque São Jorge Ação envolve mais de 100 agentes para capturar líder do tráfico Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 19h48 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Padeiro do PCC’ foge por esconderijo ao ser avisado sobre a chegada da polícia

A polícia deflagrou uma grande operação no Parque São Jorge, zona sul de Teresina (PI), para capturar um traficante conhecido como Padeiro, associado ao PCC. Com mais de 100 agentes de segurança envolvidos, incluindo apoio aéreo, a ação visava cumprir 30 mandados de busca na região dominada por disputas entre facções criminosas.

Apesar dos esforços conjuntos das equipes da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal, Padeiro não foi encontrado. A casa do traficante possuía sistemas de câmeras e passagens de fuga que podem ter facilitado sua evasão. Durante a operação, uma mulher identificada como filha do traficante foi detida por irregularidades na residência. As buscas continuam enquanto a polícia procura pistas para localizar o suspeito.

Assista ao vídeo - ‘Padeiro do PCC’ foge por esconderijo ao ser avisado sobre a chegada da polícia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!