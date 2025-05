Prisão de Tuta do PCC expõe rede de proteção na Bolívia Autoridades locais apoiaram esconderijo do líder do PCC por cinco anos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 00h19 (Atualizado em 24/05/2025 - 00h19 ) twitter

Major da Bolívia orientava braço direito de Marcola enquanto ele se escondia no país

Marcos Roberto Almeida, conhecido como Tuta e considerado o segundo no comando do PCC, foi capturado na Bolívia e transferido para um presídio de segurança máxima no Brasil. Durante cinco anos, ele se escondeu na Bolívia com apoio significativo de autoridades locais.

As investigações revelaram que Gabriel Hesus Solíz Herédia, major da polícia boliviana, ajudou Tuta a estabelecer uma rede de proteção, garantindo sua operação livremente no país. Imagens de segurança mostram Herédia orientando Tuta sobre a validação de documentos falsos.

Além do major, um político boliviano também foi identificado como cúmplice no esquema de proteção, embora seu nome não tenha sido divulgado. As autoridades bolivianas buscam desmantelar essa estrutura e identificar outros possíveis colaboradores da facção criminosa.

Com a prisão de Tuta, agora em isolamento no mesmo presídio que Marcola, espera-se revelar mais detalhes sobre a rede criminosa e entender o nível de apoio recebido na Bolívia.

