Trabalhador morre atropelado durante manutenção em Viracopos

Prestador de serviço morre após ser atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)

Rodrigo Augusto Lucena Barros, prestador de serviço de 46 anos, morreu após ser atropelado na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O acidente ocorreu durante obras de manutenção. O motorista da caminhonete envolvida alegou que não viu a vítima devido à ausência de colete refletivo e por ela estar fora do campo de iluminação do farol.

O aeroporto foi fechado por cinco horas para pousos e decolagens. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras para esclarecer a dinâmica do atropelamento. O Ministério Público do Trabalho também abriu uma investigação para apurar possíveis falhas nos procedimentos de segurança.

