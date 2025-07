Triângulo amoroso leva a homicídio no litoral paulista Conflito familiar resulta na morte de Igor Peretti e prisão dos envolvidos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: irmã de homem assassinado no litoral paulista quebra o silêncio de dentro da prisão

Um crime envolvendo traição chocou o litoral paulista, culminando na morte de Igor Peretti. A tragédia ocorreu quando Igor descobriu que sua esposa, Rafaela, tinha um caso com Mário, seu cunhado. Após a descoberta, Mário assassinou Igor na casa de Marcelly, irmã da vítima.

Após o crime, Mário fugiu com Marcelly e Rafaela, mas todos foram presos posteriormente. Marcelly, atualmente detida na Penitenciária Feminina de São Paulo, deu uma entrevista exclusiva ao programa Cidade Alerta, negando envolvimento direto no homicídio e discutindo seu relacionamento com Mário e Rafaela.

O caso gerou grande repercussão entre os familiares. Tiago, irmão de Marcelly e Igor, acusa sua irmã de participação no crime e suspeita de um plano entre Marcelly, Mário e Rafaela. Enquanto a defesa de Marcelly busca provar sua inocência, as acusações familiares continuam a alimentar um intenso debate sobre sua culpa ou inocência. A Justiça agora determinará o desenrolar deste complexo caso familiar.

Assista ao vídeo - Exclusivo: irmã de homem assassinado no litoral paulista quebra o silêncio de dentro da prisão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!