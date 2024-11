Adolescente de 15 anos desaparece misteriosamente; homem de 36 anos pode estar envolvido

Ana Carolina Santos de Matos, uma adolescente de 15 anos da Moca, Zona Leste de São Paulo, está desaparecida há quase três semanas. A família acredita que ela pode estar em perigo devido à falta de notícias. Antes do sumiço, um homem mais velho se apresentou na casa da jovem pedindo para namorá-la e ficou agressivo após a mãe dela recusar o pedido. Ana saiu apenas com a roupa do corpo e sem documentos ou dinheiro. Mensagens enviadas pelo celular não convencem sua irmã sobre sua autenticidade. A mãe admite que não tinha controle sobre as conversas online da filha e havia confiscado seu celular anteriormente. A família se mudou recentemente para a nova residência e ainda não organizou suas coisas após o desaparecimento. Eles entregaram informações à polícia sobre o homem que procurou Ana antes do incidente e continuam buscando qualquer informação relevante ao caso.