Ameaças e ataque: briga de vizinhos acaba com um homem morto dentro de casa

Uma briga de vizinhos acabou com um homem morto dentro de casa em Leme, interior de São Paulo. José Valdo, o "sabiá", tinha 53 anos e foi alvo de mais de 10 tiros, disparados por um homem misterioso. No mesmo dia, momentos antes de ser baleado, "Sabiá" teve uma discussão com o vizinho conhecido como "Zé pretinho". Segundo testemunhas, a vítima teria ameaçado "Zé" com um facão e ferido o cachorro dele. A esposa de Sabiá consegui levá-lo para casa mas, momentos depois, alguém passou em frente e atirou contra o homem.