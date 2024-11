‘As pessoas não conhecem a minha história’; irmã de homem morto e jogado em rio quebra silêncio

Rafael Magalhães, de 41 anos, morreu após ser espancado e jogado em um rio no bairro de Perus, zona norte de São Paulo, e câmeras de segurança registraram tudo. Andréia quebrou o silêncio e revelou tudo o que aconteceu no dia da morte do irmão. “As pessoas não conhecem a minha história. As pessoas não sabem da minha vida”, ela se defendeu. Outro irmão dela relatou que, inicialmente, ela disse que Rafael havia tirado a própria vida. Esse irmão também afirmou que Rafael foi assassinado pelo sobrinho e pelo cunhado. A briga entre os irmãos começou quando Andréia disse que internaria o pai sem a autorização de Rafael e queria que ele saísse da casa da família.