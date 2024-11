Braço-direito de Marcola, Fuminho pode deixar a penitenciária de segurança máxima em Brasília

O narcotraficante Fuminho pode deixar a penitenciária de segurança máxima em Brasília para cumprir a sentença em regime semiaberto em São Paulo. De acordo com a decisão, o '02 do PCC' poderia trabalhar ou estudar fora da prisão durante o dia, mas retornaria à noite. A progressão para o semiaberto já havia sido determinada em setembro, mas não existe esse modelo no Sistema Penitenciário Federal, portanto o juiz reforçou a determinação. A ida ao semiaberto se deve ao marco temporal, que é o tempo mínimo de prisão cumprido pela condenação, e pelo 'bom comportamento', segundo a Justiça.