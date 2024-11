Briga entre vizinhas durante evento para crianças quase termina em tragédia em São Paulo

Uma briga entre vizinhas quase terminou em tragédia em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tudo começou depois que Dérick Moisés, um jogador de futebol, promoveu um evento para as crianças da rua dele. Uma mulher, que estava incomodada com o barulho, arremessou uma marreta e uma tesoura em direção as pessoas que participavam do evento. Uma adolescente, o jogador de futebol e o irmão dele ficaram feridos. Revoltada com a situação, a mãe de Dérick ateou fogo na casa da vizinha que iniciou a confusão.