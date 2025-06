‘Burguesinha mafiosa’ é presa em pousada acusada de comandar esquema de venda de drogas

Tatiele Souza, conhecida como a ”burguesinha mafiosa", foi presa acusada de comandar um esquema de venda de drogas. Ela transformou a casa dela em um QG do crime organizado e o local era conhecido como “boca da burguesinha”. Ela abandonou uma vida de luxo para viver com o tráfico e foi presa em uma pousada com o namorado.



