Carta do PCC promete ataques em São Paulo

Após 48 horas da interceptação de uma carta do PCC, que cita o nome de Marcola e menciona um plano para matar agentes penitenciários, três ataques a policiais penais foram registrados, e a polícia investiga se há relação com a facção criminosa. Um carro que faz o transporte de presos foi incendiado na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o carro era conduzido por um policial penal e estavam alguns detentos, que retornavam de uma audiência. Em dado momento, o veículo apresentou defeito mecânico e precisaram parar. No mesmo dia, o agente penitenciário Ozébio de Camargo Lima, de 50 anos, foi atropelado por uma caminhonete enquanto saía do trabalho, na penitenciária de Assis, interior de São Paulo. O terceiro ataque registrado foi no sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias. Em um áudio, um agente pede apoio após troca de tiros com ‘dois ladrões’.