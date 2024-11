Caso Cristina: imagens indicam que mulher desaparecida pode ter sido assassinada por irmã e cunhado

Imagens de câmeras de segurança indicam que Cristina Leite de Oliveira, de 30 anos, pode ter sido assassinada pela irmã e o cunhado, que estão presos preventivamente. Segundo as investigações, imagens do dia 5 de outubro mostram a mulher levando o lixo para fora de casa. No dia que a irmã registrou o desaparecimento dela, imagens mostram Jairo, o cunhado, carregando grandes sacos de lixo e colocando dentro do carro. Entre essas datas, Cristina não foi vista saindo de casa. O Cidade Alerta acompanhou buscas com um cão farejador em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.