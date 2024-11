Caso Gritzbach: veja o depoimento da namorada do delator do PCC assassinado em Cumbica

O Cidade Alerta teve acesso ao depoimento à polícia de Maria Helena Paiva Antunes, namorada de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do PCC assassinado na última sexta (8) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). Ela relata como conheceu Gritzbach, diz que nunca recebeu nenhuma ameaça de morte e conta detalhes da viagem à Maceió (AL), de onde o empresário voltava quando foi morto em Cumbica. Luiz Bacci lê o depoimento e analisa as informações com Roberto Guastelli e Altair Moraes. Acompanhe!