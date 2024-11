Caso JoTha: meninas desaparecidas no interior de São Paulo são encontradas

Fim do mistério sobre o desaparecimento de Thamires, de 15 anos, e Joevencia, de 11. Thamires foi encontrada pela polícia na casa de uma mulher e um rapaz, de 18 anos. As buscas foram feitas no bairro onde Thamires estava e a dona da casa chegou a acompanhar tudo de perto, mas em nenhum momento revelou o paradeiro da adolescente. Os suspeitos foram levados para a delegacia e liberados após Thamires contar que estava no local por vontade própria. Já Joevencia voltou para casa sozinha e o desaparecimento dela ainda não foi esclarecido pela polícia. A menina será ouvida pelo Conselho Tutelar.