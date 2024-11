Caso Mikael: mãe e padrasto são presos pela morte de menino de 2 anos em São Paulo

Mikael, de 2 anos, morreu após levado pela mãe, Laís, a uma UBS em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela percebeu que o filho tinha dificuldade para respirar, além de febre. O menino acabou falecendo durante o atendimento. Um laudo indicou politraumatismo e agente contundente. Laís, que estava em um namoro recente, disse que se deu conta de que o filho passava mal em um curto período: quando saiu do quarto para preparar uma mamadeira. David, namorado dela, já era um homem agressivo com a companheira. Nenhum dos dois confessou o crime e a participação de cada um na morte de Mikael ainda é investigada.