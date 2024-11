Caso Ryan: menino de 4 anos morre após ser baleado durante confronto entre policiais e suspeitos

O menino Ryan, de 4 anos, morreu durante um confronto entre policiais e suspeitos em Santos, no litoral paulista. A polícia afirmou que o tiro que atingiu o menino foi disparado por um policial militar. De acordo com a mãe da criança, Ryan estava brincando com outras 10 crianças em frente à casa de uma prima dela quando foi atingido. Além do menino, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, suspeitos de envolvimento na troca de tiros, também foram baleados. O pai de Ryan tinha 36 anos quando foi morto por agentes no dia 9 de fevereiro, durante a Operação Verão.