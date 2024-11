Cidade Alerta acompanha briga entre moradores e síndica de condomínio na zona leste de SP

Uma guerra entre moradores e síndica em Itaquera, na zona leste de São Paulo, contou com puxão de cabelo, tapas e até fezes espalhadas na porta. A nova gestão, que segundo os moradores, assumiu o cargo de forma irregular, está no comando desde junho. Segundo quem vive ali, a síndica corta árvores de qualquer jeito e abre buracos em muros sem qualquer padrão. Eles até tentaram destituir Cristina através da Justiça, mas sem sucesso. Quem defende a síndica faz acusações contra a gestão anterior, inclusive com um suposto rombo financeiro de cerca de R$ 700 mil. O Cidade Alerta acompanhou toda a confusão.