Consumidora denuncia autoescola para mulheres habilitadas, e Russomanno entra em ação

A Patrulha do Consumidor foi até São Miguel, na zona leste de São Paulo, para atender ao chamado da Cristiane dos Santos. Ela contratou os serviços de uma autoescola especializada em mulheres já habilitadas, mas que ainda não dirigem. Porém, a consumidora não fez as aulas e nem recebeu o dinheiro de volta. Celso falou com a gerente da empresa e foi até a autoescola. Confira!



