Corpo de empresário assassinado em confraternização de família é velado em São Paulo

O corpo do empresário assassinado foi velado por familiares e amigos em São Paulo. Felipe Sampaio Timóteo da Silva, de 31 anos, foi morto a tiros durante uma confraternização. Ele estava com a família quando criminosos em motos se aproximaram e pediram os celulares e chaves dos veículos da casa. Os criminosos teriam se assustado com a reação do pai do jovem e atirado contra Francisco. Felipe entrou na frente para defender o pai e também foi atingido. Os dois foram socorridos, mas o empresário morreu no hospital. Francisco continua internado e ainda não sabe da morte do filho. Duas motos usadas pelos criminosos foram encontradas pela polícia.