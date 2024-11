Corpos carbonizados são encontrados dentro de carro em chamas em São Paulo

Um carro em chamas foi encontrado numa área de mata em Itupeva, na Grande São Paulo. Dentro do veículo havia dois corpos carbonizados. A Polícia Civil foi chamada e constatou que as vítimas foram baleadas, provavelmente antes de o carro ser incendiado. Entre os mortos está Fábio, policial militar da Rota aposentado por invalidez. A outra vítima seria um amigo de Fábio, com quem ele ficou de almoçar no dia em que sumiu. Esse amigo do ex-pm tinha passagens por roubo e receptação. A polícia civil agora tenta descobrir quem cometeu o crime e a motivação.