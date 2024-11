Criança assassina? Homem mata esposa e filha e tenta culpar menina em áudio forjado

O lavrador Walter, de 31 anos, matou a esposa e a filha, de 2 anos, em Itapeva, no interior de Minas Gerais. Após o crime, ele gravou um áudio como se fosse a própria filha, e afirmou que a criança teria matado a mãe. Preocupados, os irmãos dele foram até a casa onde o casal morava, na zona rural, e encontrou os corpos das vítimas. O assassino ainda estava no local. Walter queria ajuda para fugir, mas foi levado para a delegacia, onde confessou ter assassinado Fabiana, de 41 anos, com golpes de faca. A bebê Raábi, filha dele, morreu com ferimentos provavelmente causados por espancamento.