Crime cruel: menina de 10 anos é abusada e morta pelo amigo do irmão em São Paulo

Raiane Silva, de 10 anos, passou o dia em casa com o irmão mais velho e um amigo dele, de 17, jogando vídeo game em Campinas, no interior de São Paulo. Quando deu o horário dos meninos irem para a escola, Raiane ficou em casa sozinha esperando a mãe chegar do trabalho. Os meninos seguiram para o ponto de ônibus, mas de lá, o suspeito inventou uma desculpa para o colega e foi embora. O jovem pulou o muro da casa do amigo, matou Raiane a facadas e depois abusou sexualmente. O corpo da menina foi deixado no quintal da casa. A polícia acredita que ele premeditou o crime, já que deixou a faca usada no assassinato separada do lado de fora da casa. Depois do crime, o assassino fugiu, mas foi localizado e apreendido.