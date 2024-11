Criminoso mente o nome e faz o irmão ser preso no seu lugar

Edmilson, de 50 anos, está há mais de três meses preso por engano no lugar do irmão, Laércio, de 51 anos. O Cidade Alerta foi até o centro de detenção provisória, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, para conversar com o comerciante. Edmilson contou que, no dia do roubo a banco, em 2013, ele estava trabalhando em uma lanchonete no centro da capital paulista. Após ser detido, ele descobriu que o irmão usou o nome dele para tentar escapar da prisão. Laércio chegou a gravar um vídeo confessando o crime e pedindo para a Justiça soltar o irmão inocente, mas o processo está parado no Ministério Público de Pernambuco. Enquanto isso, Edmilson cumpre pena por furtos e roubos a bancos.