Criminosos disfarçados de garis são flagrados roubando casa em São Paulo

Os policiais investigavam homens que roubavam residências de alto padrão em São Paulo, quando viram um carro saindo em alta velocidade. Os criminosos fugiram, começaram a trocar tiros com a polícia e, quando o carro foi atingido, eles fugiram a pé. Dentro do veículo, os agentes encontraram pertences das vítimas e uniformes de garis que os suspeitos usavam como disfarce para invadir as casas. Câmeras de segurança da casa flagraram o momento em que os assaltantes chegaram. A polícia agora procura pelos criminosos.