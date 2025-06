Cuidadora de idosos é presa após planejar morte do filho de paciente no Rio de Janeiro

Flávia, de 44 anos foi presa após planejar a morte do filho de uma idosa que cuidava no trabalho. Ela ganhou a confiança de Mariúza e descobriu que ela tem muitos bens e é mãe de apenas um filho. Flávia começou a comprar vários produtos com o dinheiro da idosa e descobriu que se o filho dela morrer, a mãe fica com toda a herança. Então, ela planejou matar o homem e se apoderar dos bens de Mariúza. Para executar o plano, ela precisaria contratar um matador de aluguel, e pediu ajuda de uma outra cuidadora. No entanto, no lugar de ajudar com o crime, a moça denunciou o plano e salvou a família. Acompanhe!



