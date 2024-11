Discussão por dinheiro termina em tragédia: homem é morto por amigo de infância na zona leste de SP

Raul foi morto cruelmente pelo amigo com quem cresceu junto. Uma discussão banal pelo valor que cada um ficaria com a venda de um agasalho teria sido o motivo do crime. Câmeras do condomínio onde os dois moravam, na zona leste da capital paulista, gravaram a movimentação do assassino naquela noite. Wellington foi flagrado com a camiseta suja de sangue. Outra imagem mostra o pai do assassino correndo após descobrir o que havia acontecido. Foi o próprio Wellington quem confessou tudo. O pai do assassino chamou a polícia, que efetuou a prisão ainda no apartamento.