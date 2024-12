Empresário chinês da 25 de Março desaparece em São Paulo; família não quer ajudar a noiva

O empresário chinês Tan Da Man, de 39 anos, tem comércios na 25 de Março, região central de São Paulo, e sumiu sem deixar rastros. Os carros de Tan foram deixados em um estacionamento pago do centro e permanecem lá. O chinês tinha várias lojas e estava noivo de uma brasileira. Renata foi à polícia e ela diz que a família chinesa de Tan tem dificultado as buscas nos imóveis do empresário e encerraram uma sociedade com ele, 15 dias antes do sumiço. Os familiares que também têm negócios na 25 de Março não passam informações para ela. Eles sempre deixaram claro que nunca gostaram que Tan se relacionasse com brasileiras. Que segredos escondem as lojas da 25 de Março? Acompanhe!