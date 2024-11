Encontro fatal: mulher é assassinada pelo ex-marido no interior de São Paulo

Marcos Antônio de Barros matou a ex-mulher, Solange da Silva, de 50 anos, a facadas depois de um encontro entre os dois em São Paulo. Depois de mais de 20 anos de relacionamento, a mulher tinha pedido o divórcio, que não foi aceito pelo homem. Ele então resolveu marcar um encontro que a mulher, dizendo que queria resolver as coisas e decidiu matá-la no sítio onde eles moravam. Depois do crime, ele ainda ligou para a filha e confessou o crime. Quando a polícia chegou ao local, o corpo de Solange foi encontrado, mas o suspeito já havia fugido.