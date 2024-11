Enfermeira é assassinada pelo ex-namorado; suspeito passou mais de 10 horas ao lado do corpo

A enfermeira Daiene foi assassinada pelo ex-namorado em Sorocaba, São Paulo. Mesmo não estando mais juntos, Gerson se sentiu traído pela ex e a atacou dentro do apartamento dela. Depois do crime, ele ainda passou mais de 10 horas ao lado do corpo. Nesse período, o suspeito enviou fotos da vítima nua para a lista de contatos dela e também uma foto do corpo. O próprio Gerson ligou para a polícia confessando o que fez e acabou preso em flagrante. O relacionamento entre os dois durou pouco mais de dois meses, mas ele não aceitava o término do namoro.