Exclusivo: policial militar acusado de jogar homem em rio chora em audiência de custódia

13 policiais militares foram afastados das funções de rua após vir à tona um vídeo que mostra agentes jogando um homem de uma ponte. As imagens foram gravadas em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. O homem, que passou por uma blitz na região onde acontecia um baile funk, não reagiu, mas foi segurado pelas pernas e jogado da ponte para dentro de um córrego. Na tarde desta quinta (5), um dos policiais acusados de cometer o crime, Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, está passando por audiência de custódia e o Cidade Alerta conseguiu, com exclusividade, imagens do momento em que ele chora na frente do juiz.