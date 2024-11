Falso amor? Idosa é morta pelo marido com quem estava junto há 60 anos

Marlene Pessoa Ribeiro, de 72 anos, foi assassinada com golpes de faca pelo próprio marido em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O Cidade Alerta acompanhou o velório e enterro da idosa, que foi atacada com golpes de faca por Natal, de 76 anos. Após o crime, o homem subiu no telhado da casa e tentou tirar a própria vida. Houve uma longa negociação com equipes da Defesa Civil e dos bombeiros até que ele se entregasse. Natal foi socorrido ao hospital e, em seguida, preso por feminicídio. Familiares informaram que ele já havia sido detido anteriormente por agredir a esposa, mas o processo foi arquivado. Natal e Marlene estavam juntos há mais de 60 anos. A motivação do crime ainda é um mistério.