Fim do mistério? Pai e madrasta de menino envenenado por chumbinho quebram silêncio após acusações

Enzo Gabriel de Oliveira dos Santos Nero, de 7 anos, morreu após supostamente ser envenenado com chumbinho, em São Paulo. As circunstâncias da morte da mãe da criança, há dois anos, aumentam o mistério da história. Ela foi morta com mais de dez tiros, e até hoje, não se sabe quem é o assassino. Com exclusividade, o pai e a madrasta do menino falaram com o Cidade Alerta. Qual será a reação do casal ao ser confrontado com as denúncias de maus-tratos feitas contra eles no relatório médico? Para a avó materna do menino, o pai e a madrasta seriam os responsáveis pela morte da criança. Acompanhe!