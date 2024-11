Homem ateia fogo na casa da ex-companheira um ano após ter cometido o mesmo crime

Um ano depois de incendiar a casa da ex-mulher e esfaquear a filha dela, Fernando voltou a atacar. Ele retornou ao imóvel da ex, na zona sul de São Paulo, e ateou fogo novamente. O homem já era considerado um fugitivo da Justiça. No primeiro ataque, ele deu vários golpes em uma das filhas de Adriana. O suspeito repete constantemente que vai matar os filhos menores de idade da ex-companheira. Durante a entrada ao vivo no Cidade Alerta, Adriana recebeu uma ligação de Fernando. O homem não se importou em estar no ar, fez vários xingamentos e ainda confessou o crime. Parentes do foragido apareceram após a situação e teve início uma nova confusão.