Homem desaparece dois meses antes do casamento, em São Paulo

Leandro desapareceu no último domingo (13), há dois meses do próprio casamento. Sâmara conta que, no dia do desaparecimento, o noivo saiu de casa, na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, sem levar celular, carteira e documentos. Imagens de câmeras de segurança mostram Leandro caminhando sozinho até uma praça e, depois, não foi mais visto. Sâmara também fala que a conta bancária dele é conjunta e que não houve nenhuma transação nesses três dias em que Leandro está desaparecido. O caso ainda é um mistério.