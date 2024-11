Homem é encontrado morto em quarto de hotel; família suspeita que namorada esteja envolvida no crime

Gianluca, de 26 anos, marcou com a namorada, Vitória, de passar a noite juntos em um hotel. Após uma discussão, a jovem mandou uma mensagem para a família de Gianluca pedindo ajuda. Os familiares dele foram até o local e conseguiram acalmar as coisas. Porém, depois de dois dias sem aparecer em casa, a família recebeu a notícia de que Gianluca foi encontrado morto no quarto de um outro hotel. Caixas de remédios controlados foram encontradas ao lado do corpo. A família do rapaz diz que a namorada tem problemas de saúde e acesso a receitas de remédios como esses. Eles acreditam que Vitória possa estar escondendo algo. Acompanhe!