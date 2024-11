Homem é morto após defender irmã do ataque do marido em Guarulhos (SP)

Ângelo Alves Bertoldo Ferreira foi morto após defender a irmã do ataque do marido em Guarulhos, na Grande São Paulo. Samuel tinha voltado de um churrasco com a esposa e quando chegaram em casa, ele começou a ameaçá-la com uma faca. Ângelo estava em um bar próximo e escutou os gritos de socorro da irmã. Ele foi até a casa e tentou impedir que Samuel agredisse ela. O cunhado, então, golpeou Ângelo com a faca e fugiu sem seguida. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Samuel foi preso em flagrante.